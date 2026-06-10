Secretaría de Mujeres acuerda con clúster contra violencias

Esta no es la primera vez que el Clúster de Electrodomésticos colabora con la difusión de los números únicos de atención a mujeres

Con el objetivo de beneficiar a más de 40 mil personas, la Secretaría de las Mujeres formalizó este martes la alianza estratégica con el Clúster de Electrodomésticos de Nuevo León (CLELAC) para impulsar acciones de atención inmediata a las violencias en las empresas y organizaciones.

Durante la conferencia "Violencias contra las mujeres en el ámbito laboral", la titular Graciela Buchanan Ortega explicó que los especialistas de la dependencia colaborarán en el diseño de protocolos de actuación, programas de capacitación, asesoría técnica e iniciativas que contribuyan a la construcción de entornos laborales seguros y libres de violencia.

“Agradezco el compromiso, voluntad y sensibilidad de Yoelle Rojas, quien de manera determinante ha buscado conjuntar esfuerzos para hacer efectivos los derechos de las mujeres y erradicar la violencia en contra de las mujeres” expresó.

Por su parte, la directora del clúster de electrodomésticos estatal, Yoelle Rojas Quintero, afirmó que beneficiará a más de 40 mil colaboradores de empresas afiliadas al Clúster de Electrodomésticos con base en el diseño del protocolo Aura.

“Impulsaremos la igualdad de oportunidades y la dignidad humana; es una decisión firme para decir que no permitiremos la violencia, el acoso, el hostigamiento, ni la discriminación en nuestras organizaciones; y al mismo tiempo es una invitación a construir una cultura donde todas las personas estén libres de violencia” expresó la Directora

Esta no es la primera vez que el Clúster de Electrodomésticos colabora con la difusión de los números únicos de atención a mujeres, debido a que ha sido patrocinador en el Concurso de Video “Jóvenes Visibilizando la Violencia”.