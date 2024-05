Secretaría de Economía de NL confirma despidos de Tesla

Durante la rueda de prensa sobre International Mobility of the Future en el LabNL, el titular de la Secretaría de Economía de Nuevo León, Iván Rivas, confirmó el despido en el área comercial de Tesla en México.

"Principalmente, hubo despidos a nivel mundial, entonces los despidos de aquí (México) fueron del área comercial, no tanto en la parte que tenía que ver con la planta en sí, fueron algunos que estaban desarrollando proveedores acá".

“Era la parte comercial, era la parte de desarrollo de proveedores, era la parte de gente que estaba comoquiera trabajando al margen que no tenía que ver con la planta", expresó Rivas.

Agregó que no se han reportado despidos de ingenieros o de los que estaban en la entidad para el desarrollo de la planta.

"Todavía no hay un grupo de gente que sean los ingenieros o los que estaban acá para el desarrollo de planta, todos los que estaban en la parte de construcción vienen de fuera y han venido muchas veces, pero no eran los que estaban aquí los que despidieron", comentó.

Además, el secretario de Economía del estado indicó que los planes siguen igual y que Tesla sí va a venir a Nuevo León, sólo que ellos digan cuándo van a empezar con la gigafactory en Santa Catarina.

"Nosotros no hemos tenido ningún cambio de señal, trabajamos con ellos de la mano, ahorita también en el contrato de incentivos, la comunicación es muy cercana. Seguimos trabajando, lo único que no te podría decir y que no está definido es cuándo van a empezar. Pero de que Tesla viene, Tesla viene", aseguró el titular de Economía.

Iván Rivas dijo que Tesla ha traído a otros proveedores, siendo alrededor de 30 empresas que ya están instaladas en el estado y que también le dan servicio a la planta de la gigafactory en Austin, Texas.

"Ellos han invitado a sus proveedores de otras partes del mundo que se vengan para que estén en Norteamérica y ellos han traído a muchos proveedores que ahorita están surtiendo a Austin, ahorita ya hay alrededor de 30 en Nuevo León que les surten", detalló.

Con información de elhorizonte.mx

