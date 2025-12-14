Se vuelca tras chocar contra vehículos estacionados en Cadereyta

El conductor de una camioneta protagonizó un fuerte accidente tras conducir a exceso de velocidad por calles de la zona céntrica de la ciudad

Una aparatosa volcadura se registró esta mañana la zona centro del municipio de Cadereyta Jiménez.

De acuerdo con imagenes captadas, el conductor de la camioneta se trasladaba a exceso de velocidad por la calle Gonzalitos cuando perdió el control y se impactó contra dos automóviles estacionados, para terminar volcada sobre su lateral derecho.

Al lugar acudieron elementos municipales, así como paramédicos de Protección Civil de Cadereyta. Ante esto, la circulación de la vialidad fue cerrada hasta que se realizó el retiro de la unidad siniestrada.

A pesar de los cuantiosos daños materiales provocados por este accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Se presume que la unidad responsable portaba placas del Estado de Coahuila.