Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Se vuelca tras chocar contra vehículos estacionados en Cadereyta

Por: Diana Leyva

13 Diciembre 2025, 12:58

Compartir

El conductor de una camioneta protagonizó un fuerte accidente tras conducir a exceso de velocidad por calles de la zona céntrica de la ciudad

Se vuelca tras chocar contra vehículos estacionados en Cadereyta

Una aparatosa volcadura se registró esta mañana la zona centro del municipio de Cadereyta Jiménez.

Captura de pantalla 2025-12-13 130334.png

De acuerdo con imagenes captadas, el conductor de la camioneta se trasladaba a exceso de velocidad por la calle Gonzalitos cuando perdió el control y se impactó contra dos automóviles estacionados, para terminar volcada sobre su lateral derecho. 

Captura de pantalla 2025-12-13 130343.png

Al lugar acudieron elementos municipales, así como paramédicos de Protección Civil de Cadereyta. Ante esto, la circulación de la vialidad fue cerrada hasta que se realizó el retiro de la unidad siniestrada.

A pesar de los cuantiosos daños materiales provocados por este accidente, no se reportaron personas lesionadas

Se presume que la unidad responsable portaba placas del Estado de Coahuila.

Comentarios