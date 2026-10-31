Se viralizan mensajes de Lorena con los que criticaba al PAN

Aunque ahora la priista, Lorena de la Garza, busca ser candidata, no solo de su partido, sino también del PAN a la alcaldía de Monterrey, en un pasado la diputada le tiraba “duro” al partido blanquiazul.
La legisladora llegó a publicar que el PAN le daba “asquito” y que le sorprendía su “incapacidad”
En redes sociales se han compartido mensajes del 2011 en los que De la Garza criticaba que el PAN recurriera a candidatos de “otros partidos” para sacar a flote sus elecciones.
“No deja de soprenderme la incapacidad del PAN para formar cuadros y recurrir a ex militantes de otros partidos para sacar las elecciones adelante”, publicó el 7 de febrero del 2011.
no deja d soprenderme la incapacidad del PAN p formar cuadros y recurrir a ex militantes d otros partidos para sacar las elecciones adelante— Lorena de la Garza (@lorenadelagarza) February 7, 2011
“Cómo le encanta al PAN escupir para arriba!!!!”, escribió en un tuít el seis de junio de ese año.
como le encanta al PAN escupir para arriba!!!!— Lorena de la Garza (@lorenadelagarza) June 6, 2011
En la actualidad, la diputada local también es militante de otro partido y busca ser la abanderada conjunta de PRI y PAN para la alcaldía regia.
En su cuenta de la red llamada X todavía aparecen los mensajes, pero hay uno que habría eliminado en el cual hablaba de la repulsión con el PAN
“No es que no quiera al PAN, es que me dan asquito los panistas de Nuevo León”, señala el mensaje.
En 2011, Lorena de la Garza se desempeñaba en el Gobierno de Nuevo León, en el Instituto Estatal de la Juventud, donde ocupaba la Jefatura de Información y Estadística.