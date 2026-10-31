Se viralizan mensajes de Lorena con los que criticaba al PAN

Publicaciones de 2011 muestran mensajes de la diputada priista contra el PAN, partido con el que ahora buscaría competir por Monterrey

Aunque ahora la priista, Lorena de la Garza, busca ser candidata, no solo de su partido, sino también del PAN a la alcaldía de Monterrey, en un pasado la diputada le tiraba “duro” al partido blanquiazul.

La legisladora llegó a publicar que el PAN le daba “asquito” y que le sorprendía su “incapacidad”

En redes sociales se han compartido mensajes del 2011 en los que De la Garza criticaba que el PAN recurriera a candidatos de “otros partidos” para sacar a flote sus elecciones.

“No deja de soprenderme la incapacidad del PAN para formar cuadros y recurrir a ex militantes de otros partidos para sacar las elecciones adelante”, publicó el 7 de febrero del 2011.