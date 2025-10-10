Se viraliza pelea entre alumnas de preparatoria en Allende

Video que circula en redes sociales muestra a dos alumnas del CECyTE en Allende, protagonizando una pelea en plena vía pública

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Continúan viralizándose en redes sociales videos que muestran peleas entre jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria, no solo en la zona metropolitana de Monterrey, sino también en otros municipios del estado.

Apenas este miércoles, comenzó a circular un nuevo video donde se observa a dos alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León (CECyTE) en el municipio de Allende, protagonizando una pelea en plena vía pública y a la vista de varios compañeros.

En el video, difundido a través de Facebook, se aprecia a las dos jóvenes menores de edad, una con blusa roja y otra con blusa gris, forcejeando a las afueras del plantel.

Ambas portan sus mochilas mientras se lanzan golpes y se jalan del cabello, en el suelo.

Aunque dos compañeras intentan separarlas, no lo logran de inmediato. Minutos después, se acercan otros jóvenes que finalmente consiguen intervenir y detener la pelea.

Todo ocurrió a plena luz del día, mientras un estudiante graba el hecho con su celular.

Pero este no ha sido el único caso y es que en los últimos días, otros casos similares se han reportado en distintos puntos del estado: desde una pelea entre alumnas de secundaria en Escobedo, hasta un incidente en Guadalupe donde un estudiante fue sorprendido portando un arma de juguete dentro de su escuela.

Aunque las autoridades educativas han señalado que existen protocolos para atender situaciones de violencia escolar, los hechos recientes evidencian un fenómeno en aumento que involucra cada vez más a menores de edad.