Se vigilará el aguinaldo a trabajadores de NL

La secretaría del trabajo revisará y vigilará la prestación del aguinaldo a los trabajadores de distintos sectores en el estado de Nuevo León

El secretario del trabajo, Federico Rojas Veloquio; informó que a través de la Dirección de Inspección y Defensa y de la Procuraduría y Defensa del Trabajo que estarán en constante chequeo de la entrega de esta prestación a diferentes lugares de empleo de la ciudad de Monterrey.

“El aguinaldo es un derecho que los trabajadores tienen y que los empleadores deben cumplir en tiempo y forma, por lo que nos mantendremos vigilantes de garantizarles la entrega de esta prestación”, recalcó el secretario.

Según se menciona el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) las personas trabajadoras tienen derecho a recibir una cantidad de dinero equivalente, como mínimo, a 15 días de salario por un año de trabajo o el proporcional.

La misma Secretaría del trabajo ofrece diversos servicios para aquellas personas que su prestación haya sido denegada o más bien no otorgada, estos servicios incluyen orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica con la finalidad de realizar las acciones ordinarias y extraordinarias necesarias para el cumplimiento de ley.

Si usted desea recibir asesoría jurídica o ha presenciado algún tipo de anomalía laboral puede acudir a la Secretaría del Trabajo en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y a la Dirección de Inspección y Defensa a presentar tu denuncia a partir del 20 de diciembre o de forma anónima en los teléfonos 8120202622 o 23, al 070.