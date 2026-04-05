Se vence plazo del nombramiento de tesorero en NL

Venció el plazo para nombrar Tesorero en Nuevo León y legisladores notificaron a Gobernación ante posibles riesgos en el manejo de recursos estatales

El plazo para que el Poder Ejecutivo enviara la propuesta para nombrar a un Tesorero Estatal venció este miércoles, por lo cual legisladores locales dieron aviso a la Secretaría de Gobernación.

Dan aviso a Gobernación por falta de nombramiento

Fue la diputada del PRI, Armida Serrato quien acudió a la delegación de Gobernación a presentar un escrito en donde se informa sobre la falta de un titular en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, ya que aseguran que esta situación puede tener afectaciones graves a las operaciones financieras y el control interno del gobierno estatal.

Advierten posibles afectaciones financieras

“En el marco de las participaciones federales próximas a enviarse al Estado de Nuevo León es de poner especial atención, ya que el encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León nombrado por gobernador, no se encuentra legitimado para la administración de dichos recursos”, dijo la diputada Armida Serrato.

Vacante desde diciembre de 2025

En el escrito se especificó que fue el pasado 31 de diciembre del 2025, que el anterior titular de la Secretaría e Finanzas y Tesorería, Carlos Garza renunció al cargo y se dejó como encargado de despacho a Ulises Carlin.

Sigue sin enviarse propuesta del Ejecutivo

Y hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha enviado la propuesta de quién será el nuevo Tesorero Estatal, que cuente con todas las atribuciones del puesto y no con las limitantes de un ‘encargado de despacho’.