Se van diputados de Nuevo León un mes de vacaciones

La diputación permanente en el Congreso del Estado entró en receso y no regresará hasta el próximo 6 de agosto, lo que significa que los diputados tendrán más de un mes de vacaciones.

Los diputados de la permanente aseguraron que no se tratan de vacaciones, ya que aún tienen cosas pendientes, como preparar agendas para el próximo periodo y sus informes como legisladores, sin embargo, en el Congreso no habrá actividad, ya que hasta para las comisiones podría haber problemas por cuestiones de agenda de los diputados.

“Todo julio no va a haber sesión permanente, no se cierra el Congreso, no todos los diputado se van, pero es importante que se generen agendas en la particular para que no se tenga un impedimento por parte de los diputados.

“Si puede haber comisiones, nada mas que el presidente o la presidenta de la comisión tendrá que revisar bien el quorum con los integrantes de su comisión, porque ya tenemos muchos dando julio para que los compañeros diputados puedan agendar sus periodos vacacionales con sus familias”, dijo el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente.

Por su parte, la diputada coordinadora del PRD, Perla Villarreal, dijo que no serán vacaciones, ya que ella desde la comisión de educación continuará trabajando.

“No son tanto como vacaciones, si acaso es el receso legislativo que tiene muchos años haciéndose este receso, pero desde la comisión de educación vamos a seguir con el proceso de consultas (de la nueva ley), ya se lanzaron las convocatorias para todas las consultas.

“Empezamos la pre consulta de educación inclusiva, que abarca todo lo que tenga que ver con inclusión y discapacitados, y también otras tres consultas para cada área y posteriormente se hará mesa grande de cierre en los últimos de julio para dar pie a la nueva etapa de la nueva ley, y nosotros seguiremos trabando arduamente en la comisión de educación”, agregó Perla Villarreal.

