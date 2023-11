Se une MC, Partido Verde y Morena contra Arturo Salinas

Las bancadas de Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Morena se unieron y presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de Arturo Salinas quien fue nombrado gobernador interino.

Durante una conferencia de prensa, Eduardo Gaona coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano indicó que en esta acción presentaron varios aspectos de invalidez en donde se especifica el porqué el presidente con licencia del Poder Judicial no es elegible para el interinato de Nuevo León una vez que inicie la licencia del gobernador Samuel García.

“Principalmente el tema de que no hay una evaluación de su perfil, no nos llegó en comisión, ni en pleno, también otra parte es que la gente de Nuevo León votó por un proyecto que fue el de Samuel García y quieren dejar a uno diferente, se quiere dejar a un perfil que no pertenece a esto y se puede vulnerar los derechos de la ciudadanía.

“Lo promovimos los diputados de Movimiento Ciudadano, pero se sumaron las otras bancadas (Morena y Partido Verde)” dijo Gaona.

