Se topa con filtro, se baja corriendo de taxi y cae con droga

Un pasajero de un taxi se bajó corriendo al llegar a un filtro policiaco, pero policías de Guadalupe lograron darle alcance y fue detenido

Al intentar escapar corriendo, un joven de 21 años de edad que viajaba en un taxi fue detenido en un filtro de seguridad.

Danilson Ronaldinho fue capturado por efectivos de Guadalupe en un retén de seguridad sobre la avenida Guadalajara en la colonia Centroamérica.

Se estableció que el joven, de 21 años, viajaba de pasajero en un automóvil de alquiler, pero al llegar al mencionado cruce de calles, descendió del vehículo.

Con la intención de escapar, Ronaldinho emprendió la huida corriendo, pero fue alcanzado por los oficiales.

Al ser arrestado, el joven traía en su poder 30 dosis con droga y una báscula digital.

Trascendió que la actitud del presunto distribuidor de droga se dedicó a la presencia de los oficiales en ese punto de revisión.

El inculpado fue trasladado en una de las patrullas hasta las instalaciones de esa corporación.

Será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica del detenido.