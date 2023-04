Se tenía que decir y se dijo: ¿Sirve o no la verificación?

Tarde o temprano los automovilistas tendrán que llevar su carro a verificación, pero qué tan útil es esta medida, a la que algunos califican de recaudatoria

Por: Luis Padua

Abril 19, 2023, 12:48

Ahora que el gobierno estatal dio a conocer su “Plan Maestro” para reducir la contaminación, plan que incluye a partir de 2024 una verificación vehicular obligatoria para autos de más de ocho años, conviene escuchar las voces que tienen sus reservas con eso de las “verificaciones”.

Esos detractores mundiales de la medida plantean que la verificación vehicular en realidad no hace “limpio” a un auto –contrario a la creencia popular pero superficial–, pues sólo dictamina que un auto quema en forma más eficiente la gasolina, pero la sigue quemando, y por lo tanto, ¡como quiera contamina!

O sea, los opositores a la verificación argumentan que no es un procedimiento para mágicamente convertir a los autos en “no contaminantes”, sino un procedimiento para hacer más eficiente al motor, pero con el cual nos engañamos creyendo que el asunto queda resuelto.

Mientras tanto, los gobiernos –aquí y en todo el mundo– son grandes entusiastas de la medida porque la misma se convierte en un maravilloso instrumento de recaudación adicional.

La verdadera solución –afirman– para combatir la contaminación que viene de los vehículos automotores que usan combustibles fósiles es ¡que haya menos!

O sea, seguir avanzando en que el auto particular se use menos y que el transporte público se use más, así como ofrecer más transporte verde, eléctrico, ecovías, bicis, líneas de metro y en general más unidades y más eficiente transporte público.

¡Movilidad sí, verificación no!