Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Se suspenden clases presenciales por lluvias en la UANL

Por: INFO 7

08 Septiembre 2025, 13:05

Compartir

Debido a que la prioridad es la seguridad de los estudiantes, docentes y empleados, la universidad suspenderá clases presenciales.

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dio a conocer que se tomó la decisión de suspender las clases presenciales ante las lluvias que se registran en la ciudad.

El anuncio lo dio a conocer Jorge Cisneros, director de comunicación social de la UANL, en entrevista para INFO7.

Debido a que la prioridad es la seguridad de los estudiantes, docentes y empleados, la universidad suspenderá clases presenciales este lunes para preparatorias y facultades del turno vespertino y nocturno.

Cabe señalar que estas clases se llevaran a cabo en la modalidad en línea.

comunicado-uanl-clases.jpeg

Comentarios