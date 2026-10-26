Se sumarán transportistas de Nuevo León a paro nacional

Operadores de carga protestarán en carreteras a Laredo, Saltillo y Allende a partir de las ocho horas para exigir seguridad vial.

Transportistas de carga en Nuevo León se sumarán al paro nacional convocado para este lunes, con el objetivo de visibilizar las problemáticas que enfrenta el sector y exigir mejores condiciones de seguridad en las carreteras.

La movilización, impulsada por algunas organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Federación Mexicana de Transportistas y la Organización Integradora de Derechos Convencionales, está programada para iniciar a las 8:00 horas en tres puntos del estado.

En Monterrey, los participantes se reunirán sobre la carretera a Laredo, en el kilómetro 14, por el carril lateral en dirección de sur a norte.

Otro punto será la carretera a Saltillo, en el kilómetro 60, en el entronque de García, donde suelen estacionarse las unidades que vienen de Saltillo.

Mientras que, en el municipio de Allende, la convocatoria establece como punto de reunión la Carretera Nacional, frente al Café Sierra Norte, también en dirección de sur a norte.

Entre las principales demandas del sector se encuentran mayores condiciones de seguridad en las vías federales, acciones contra las extorsiones y soluciones a los cobros excesivos que enfrentan durante sus operaciones.