Se sumarán 22 mil nuevos usuarios en rutas emergentes

Asegura el director de Movilidad, José Manuel Valdez, que cuentan con las unidades suficientes para dar el servicio ahora con el retorno a las aulas en la UANL

Por: Andrea Rodríguez

Enero 23, 2023, 11:11

Ante el regreso a clases de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) señaló que esperan 22,000 usuarios en las rutas emergentes.



El director del IMA, José Manuel Valdez, aseguró que cuentan con los camiones suficientes para brindar el servicio.



“Estábamos anticipando 22,000 nuevos usuarios hacia la Universidad en virtud del regreso a clases, eso es lo que tenemos que modular, si realmente vamos a captar esos 22,000 o si van a ser más o menos para poder determinar la cantidad de servicio que se requiere.



“Tenemos 35 unidades adicionales nuevas que son las que se incorporan a este servicio directo, desde Sendero a Universidad y desde Anaya a Universidad… si vemos el día de hoy que de plano fue más de los 22,000 estudiantes tenemos muchas más unidades que podemos incorporar a este servicio”, mencionó el director del IMA.



Valdez agregó que el servicio no es exclusivo para los estudiantes, por lo que quienes se dirijan a trabajar por la zona de Universidad también pueden tomar dichas rutas.



Asimismo, explicó que el tiempo de traslado directo hacía la Universidad podría ser desde 15 a 25 minutos, desde General Anaya y Sendero respectivamente.



“Si alguien está habiendo fila para subirse al servicio directo y no ha llegado una unidad para llevarlo, tiene la opción de también cambiarse al servicio normal y puede llegar igualmente hasta la Uni, la diferencia es que el directo no hace paradas en las estaciones intermedias por lo tanto es más rápido.



“No es exclusivo para alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León el servicio directo a la Universidad, pero está abierto al público en general”, agregó.