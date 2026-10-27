Se suman transportistas de NL a manifestación nacional

Más de 50 transportistas de Nuevo León protestaron en Escobedo para exigir estímulos fiscales y mayor seguridad en las carreteras del país.

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Poco más de cincuenta transportistas, pertenecientes a diferentes agrupaciones gremiales en Nuevo León, se sumaron a la manifestación nacional para exigir estímulos fiscales y mayor seguridad en las carreteras.

Orillados sobre el carril derecho de la vía a Laredo, a la altura de Escobedo, tanto trabajadores del volante como líderes mostraron pancartas difundiendo sus inquietudes a los tres órdenes de gobierno.

Posteriormente, minutos antes de las 11:30 de la mañana, avanzaron en caravana accionando sus claxons y mostrando los mensajes colgados de las cajas de sus tráileres.

La protesta se convocó en las principales ciudades de la República luego de que en la Ley de Ingresos para 2027 se redujeran los estímulos fiscales relacionados con el pago de peajes para las empresas de autotransporte.

A la inquietud por la modificación se suman los reclamos por falta de seguridad carretera y abusos de parte de los tránsitos municipales.

En Nuevo León, dijeron, este último llamado cobra particular relevancia.

"Ya cualquier municipio quiere imponer duramente sus reglas, hasta cosas que no están estipuladas en los reglamentos.

"Los oficiales están para hacer valer los reglamentos, no para la corrupción, porque luego luego te amenazan que van a quitar el camión, que meterán grúas, a veces hasta a transportistas que vienen de fuera y se equivocan de carril", lamentó Rubén Peña, delegado de la H. Alianza Mexicana de Organización de Transportistas.

A la protesta acudieron además representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y de la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).

"Vamos a concentrar todas las voluntades, si hay un pronunciamiento que sea igual para todos los lugares y los beneficios que obtengamos van a ser por todos, inclusive por aquellos que no se han manifestado, ni han levantado la mano, como otras organizaciones", compartió Edmundo Espinosa, vicepresidente nacional de la Indeco.

El contingente recorrió desde el kilómetro 14 de la carretera hasta el Monumento Solidaridad, escoltados por personal de Fuerza Civil.