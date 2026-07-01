Se suma Protección Civil de Santa Catarina a labores en Venezuela

Tres binomios caninos de Protección Civil participarán en la búsqueda de sobrevivientes y restos humanos tras el terremoto registrado en ese país

La Unidad K9 Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina cruzó fronteras para sumarse a las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, donde un terremoto dejó zonas afectadas que continúan siendo atendidas por equipos de emergencia.

Los rescatistas neoloneses partieron este martes con destino al estado de La Guaira como parte de una misión humanitaria, con el objetivo de colaborar en la localización de personas con vida y de restos humanos entre las áreas impactadas por el sismo.

“Viendo por la seguridad y bienestar de las personas nos sumamos internacionalmente con las labores de búsqueda de personas vivas o restos humanos luego del terremoto que sufrió Venezuela”, señaló Israel Contreras Vázquez, director de Protección Civil de Santa Catarina.

La delegación está integrada por los binomios K9 Felipe Macías Araiza con Cairo, pastor belga malinois, Patricio Elizondo Pérez con Hope, pastor belga malinois y Patricio Macías Arreola con Lucas, pastor belga sable.

A miles de kilómetros de Santa Catarina Nuevo León, los binomios caninos pondrán a prueba su entrenamiento con la misión de ayudar a encontrar sobrevivientes y dar esperanza a las familias afectadas por el desastre natural.