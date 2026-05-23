Se suma municipio de Guadalupe a campaña contra trata de personas

La campaña tiene el objetivo de educar, equipar y movilizar para prevenir la trata de personas y proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad

El Gobierno de Guadalupe se sumó a la campaña global contra la trata de personas impulsada por la organización “It's a Penalty”, reconocida mundialmente por desarrollar estrategias de prevención y concientización en eventos de alta movilidad.

En representación del alcalde Héctor García García estuvo la directora general del Sistema DIF Guadalupe, Josefina Villarreal, quien destacó el trabajo que hace el municipio para proteger a las infancias.

La campaña reúne a gobiernos, empresas, atletas internacionales y organizaciones civiles con el objetivo de educar, equipar y movilizar para prevenir la trata de personas y proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En Guadalupe se tiene la capacidad instalada, con las Defensorías Municipales del DIF listas para que en casos de ser necesario tomar alguna denuncia o algún reporte.

A través de esta campaña se busca fortalecer la conciencia social, ampliar las redes de apoyo y brindar herramientas a la ciudadanía para identificar señales de alerta, y canalizar posibles casos hacia las instancias correspondientes.