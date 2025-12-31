Se suma Igualdad e Inclusión a operativos invernales

La dependencia ha implementado el operativo Abriga Nuevo León, mediante el cual se han visitado puntos del área metropolitana y diversas comunidades rurales

Ante las bajas temperaturas registradas en la entidad, la Secretaría de Igualdad e Inclusión reforzó su participación en los operativos invernales con el objetivo de apoyar a personas en situación vulnerable y mitigar los efectos del frío, principalmente en zonas metropolitanas y comunidades rurales de Nuevo León.

Durante este periodo se ha implementado el operativo Abriga Nuevo León, mediante el cual se han visitado puntos críticos del área metropolitana de Monterrey y diversas comunidades rurales, logrando la entrega de cobijas, colchonetas y bebidas calientes a quienes más lo necesitan.

Como parte de las acciones preventivas, en los últimos días se realizaron rondines en distintos puntos de la zona metropolitana para identificar a personas en situación de calle o vulnerabilidad expuestas a las bajas temperaturas. Uno de estos recorridos tuvo lugar en el cruce de las avenidas Colón y Bernardo Reyes, donde acudió la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera.

“Desde ayer estuvimos en clínicas, venimos de las 33, también del Materno Infantil; ahorita estamos aquí en Colón, en algunas paradas de camión y vamos a visitar algunas comunidades, particularmente en el noreste y en el norte”, señaló la funcionaria.

Agregó que también se ha trabajado de manera coordinada con otros municipios que han solicitado apoyo, tanto en la entrega de cobijas como de otros insumos necesarios para la población.

La Secretaría informó que el operativo Abriga Nuevo León continuará en zonas con alta concentración de personas en situación de calle, vulnerabilidad o movilidad, como La Alameda, la Central de Autobuses de Monterrey y el área de Soriana Vallarta.

Asimismo, se mantiene la colaboración con asociaciones civiles como Casa INDI, María Siempre Virgen y el albergue El Buen Samaritano, que brindan atención integral, alimentos calientes y reciben donaciones de ropa nueva o en buen estado.

De igual forma, se llevarán a cabo recorridos en municipios periféricos como Mina e Hidalgo, así como en comunidades de la región sur del estado, entre ellas Doctor Arroyo, Aramberri, Galeana y General Zaragoza.