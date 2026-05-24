Se suma Guadalupe a campaña contra trata de personas

El propósito de la alianza es educar, equipar y movilizar a la comunidad para prevenir este delito y brindar protección oportuna son víctimas de este

Con el firme objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y fortalecer la seguridad de la infancia, el Gobierno de Guadalupe anunció su adhesión a la campaña global contra la trata de personas, una iniciativa impulsada por la organización internacional “It's a Penalty”.

Dicha organización es ampliamente reconocida a nivel mundial por el desarrollo de estrategias de prevención y concientización en eventos de alta movilidad social.

En representación del alcalde de Guadalupe, Héctor García García, la directora general del Sistema DIF Municipal, Josefina Villarreal, encabezó el anuncio y destacó el compromiso absoluto de la actual administración para salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes del municipio.

Una red global de protección

La campaña de “It's a Penalty” no es un esfuerzo aislado; se trata de una plataforma que reúne a:

Gobiernos locales e internacionales.

Empresas del sector privado.

Atletas de talla internacional.

Organizaciones de la sociedad civil.

El propósito central de esta alianza es educar, equipar y movilizar a la comunidad para prevenir este delito y brindar protección oportuna a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.