Se suma Escobedo a colecta anual de Cruz Roja con apoyo solidario

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la atención social y promuevan una comunidad más unida, cercana y solidaria.

El municipio de Escobedo se integró a la Colecta Anual de la Cruz Roja, en una jornada enfocada en respaldar la labor de esta institución y fortalecer la atención a personas en situación de emergencia.

Encabezan autoridades esfuerzo solidario

El alcalde Andrés Mijes, acompañado por Yesi de Mijes, presidenta del DIF Municipal, lideró esta iniciativa, destacando la importancia de mantener el apoyo a organismos que brindan atención inmediata a la ciudadanía en momentos críticos.

Durante el evento también participaron Rogelio Ayala, director general de la Cruz Roja Mexicana, y Esther Williamson de Cedillo, vicepresidenta del Comité de Damas Voluntarias, quienes reconocieron la colaboración del municipio en esta causa.

Destacan cercanía con la ciudadanía

En su mensaje, Mijes resaltó que el modelo de la 4T Norteña busca mantener a las personas en el centro de las políticas públicas, en sintonía con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fortaleciendo instituciones que atienden directamente a la población.

“Este donativo tiene un valor muy especial. Es un apoyo directo, muy norteño, pero sobre todo es una forma de estar cerca, de reconocer y de respaldar a quienes siempre están cuando más se necesita. Porque apoyar a la Cruz Roja es apoyar la vida”, expresó.

Impulsan valores de solidaridad y tejido social

El edil subrayó que este tipo de acciones no solo contribuyen al desarrollo económico, sino que también fortalecen la solidaridad, la cercanía y el tejido social dentro de la comunidad.

Por su parte, Yesi de Mijes destacó el enfoque humano del trabajo que realiza la Cruz Roja, al brindar acompañamiento y apoyo a las familias en momentos difíciles.

“Desde el DIF, desde la 4T Norteña de corazón, creemos en estar cerca, en acompañar y en ayudar. Este donativo es una forma sencilla, pero muy sentida, de decir gracias”, señaló.

Refuerzan compromiso con la comunidad

Con esta participación, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la atención social y promuevan una comunidad más unida, cercana y solidaria.