Se suma el alcalde Adrián de la Garza al Juguetón 2025

El alcalde de Monterrey realizó una visita a los estudios de INFO 7 para traer regalos a niñas o niños de la ciudad y sumarse al Juguetón 2025

Con el firme objetivo de que ninguna niña o niño de la ciudad se quede sin celebrar estas fiestas, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acudió a los estudios de INFO 7 para traer regalos y sumarse al Juguetón 2025.

Cargado de juguetes destinados a llevar alegría a los sectores más vulnerables, el edil regiomontano mostró su lado más humano al sumarse a la campaña "Un regalo, una sonrisa".

Durante su visita, el alcalde fue recibido por la conductora Lety Benavides, con quien compartió la importancia de la solidaridad ciudadana en esta temporada.

De la Garza destacó que participar en esta colecta es fundamental para fortalecer el tejido social y brindar momentos de esperanza a quienes enfrentan situaciones difíciles.

Con este gesto, la administración de Monterrey reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las campañas sociales que impactan directamente en el bienestar emocional de la infancia regia.

El Juguetón 2025 busca transformar la generosidad de los regiomontanos en experiencias inolvidables para los menores que esperan con ansias la llegada de la Navidad.