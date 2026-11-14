Se suma Ejército Mexicano a operativo del Buen Fin en Monterrey

El contingente militar y policial realizó inspecciones preventivas desde la Alameda Mariano Escobedo hasta la zona de Colegio Civil.

Elementos del Ejército Mexicano se unieron este día al operativo del Buen Fin que realiza la Policía de Monterrey en el centro de la ciudad, así como en áreas y plazas comerciales.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó recorridos e inspecciones en diferentes puntos. El operativo inició frente a la Alameda “Mariano Escobedo”, para posteriormente trasladarse a la zona de 5 de Mayo y Juan Ignacio Ramón, entre Colegio Civil y Garibaldi.

En este sector de la ciudad, los elementos de la Policía de Monterrey y del Ejército Mexicano recorrieron los pasillos comerciales ubicados sobre la calle Colegio Civil.

Posteriormente, el contingente avanzó por la avenida Juárez hacia el sur, para continuar con estas acciones preventivas como parte del operativo Buen Fin 2026.

El dispositivo de seguridad se mantendrá durante todo el fin de semana y hasta el próximo martes, con el propósito de brindar protección a los ciudadanos que acudan a realizar sus compras.