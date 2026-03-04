Se rompe en 2025 récord de sismos en la metrópoli regia

Datos del Servicio Sismológico Nacional muestran que en 2025 se rompió el récord de movimientos telúricos dentro de la mancha urbana con 12 episodios

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nunca en toda la historia documentada de la zona metropolitana de Monterrey ocurrieron tantos terremotos como hasta ahora.

Y es que datos del Servicio Sismológico Nacional muestran que en 2025 se rompió el récord de movimientos telúricos dentro de la mancha urbana con 12 episodios.

Significó una nueva marca y también un incremento anual de prácticamente el doble. Y los expertos no le quitan el ojo al fenómeno.

De esa histórica docena de terremotos en 2025 seis ocurrieron en el municipio de Santa Catarina, tres en García, y otros tres más en territorio de Escobedo.

En el Parque Cumbres de Monterrey ocurrió el sismo más fuerte que se ha registrado en la historia del área metropolitana.

Fue en 2010 y tuvo una magnitud de 4 grados. La imponente Sierra Madre Oriental fue testigo, y será también clave para responder si ¿puede haber uno más grande? y ¿qué tan preparada esta la ciudad?

En la próxima entrega conocerá la zona de la metrópoli que ya prendió la alerta de los expertos, y revisitaremos a quienes ya sufrieron de primera mano la fuerza de un terremoto.