Se roban 46 vacas en un rancho de General Terán

Autoridades ministeriales realizan las averiguaciones en torno al robo de ganado registrado en el rancho El Rincón, en General Terán

Después de darse a conocer el robo de ganado en diferentes municipios de la región cítricola, en General Terán denunciaron que se llevaron 46 vacas de un rancho ganadero.

Fue en el rancho llamado El Rincón donde los ladrones se llevaron vacas charolais de registro.

Los afectados solicitan entre los mismos ganaderos ayuda y hasta ofrecen una recompensa a quien dé información del paradero de sus animales.

Las autoridades ministeriales realizan las averiguaciones en torno al robo de ganado coordinados con elementos de Fuerza Civil.

En los últimos días han reportado el robo de ganado en Montemorelos, Linares, y este último en General Terán.

En videos, que han captado los afectados, muestran una camioneta con remolque que transporta a los animales.