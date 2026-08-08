Se reúnen perfiles de Morena por gubernatura de Nuevo León

La dirigente nacional agregó que cada paso por la “transformación” fortalece la soberanía nacional por lo cual dijo que se les pidió mantenerse en ese camino

La dirigencia nacional de Morena reunió este viernes en la Ciudad de México a los seis perfiles que participan en el proceso interno rumbo a la Gubernatura de Nuevo León en 2027.

El encuentro fue encabezado por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, y la secretaria de elecciones, Citlalli Hernández.

Seis perfiles participan en el proceso interno

A la reunión acudieron Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Andrés Mijes, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Judith Díaz Delgado y Clara Luz Flores Carrales, quienes buscan encabezar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Nuevo León.

Montiel señaló que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer la coordinación política entre los aspirantes y mantener la unidad del movimiento.

“Avanzamos en la coordinación política junto a Felipe De Jesús Cantú Rodríguez, Judith Díaz Delgado, Waldo Fernández González, Clara Luz Flores Carrales, Andrés Mijes y Tatiana Clouthier para seguir construyendo un movimiento unido en defensa de la soberanía nacional”, publicó.

La dirigente nacional agregó que cada paso por la “transformación” fortalece la soberanía nacional por lo cual dijo que se les pidió mantenerse en ese camino.

Buscan construir acuerdos rumbo a 2027

Por su parte, Fernández publicó que la reunión sirvió para avanzar en la construcción de acuerdos y mantener la unidad interna de cara al proceso electoral.

Unidad y diálogo constante por Nuevo León y por México. En Morena sabemos que la transformación se sostiene con el trabajo en equipo y la coordinación de todas y todos.

“Acompañamos esta reunión de trabajo con Citlalli Hernández y con referentes clave de nuestro movimiento para seguir construyendo acuerdos y fortalecer la agenda que le da bienestar a la gente, seguimos en la misma trinchera, firmes con la causa”, señaló el senador con licencia.

Fernández añadió que el encuentro permitió seguir construyendo acuerdos y fortalecer la agenda que le da bienestar a la gente.

De acuerdo con lo trascendido sobre la reunión, uno de los objetivos fue comprometer a quienes resulten designados como coordinadores de la Defensa de la Transformación en Nuevo León a mantener la unidad y respetar los resultados de la evaluación interna que definirá al perfil que encabezará el proceso.

Jesús Elizondo no fue convocado a la reunión

El encuentro ocurre mientras Morena avanza en la definición de su candidato para la elección de 2027, en un proceso en el que participan distintos perfiles provenientes de la política estatal.

El único de los aspirantes que no fue convocado a esta reunión fue el diputado local de Morena, Jesús Elizondo, quien está inscrito, pero por el PT, ya que uno de los requisitos de su partido es tener 30 años y él apenas tiene 28.