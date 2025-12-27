Se reúnen en familia para la famosa tradición del recalentado

La familia López Calvillo disfrutó del recalentado tras celebrar la Navidad en su domicilio de la colonia Hércules, en el municipio de Guadalupe

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dicen que sólo hay algo mejor que la cena de Noche Buena... y ése es el recalentado.

La familia López Calvillo lo disfrutó en su hogar, de la colonia Hércules, en el municipio de Guadalupe.

Doña Anita, don José Manuel, sus hijos y su nuera volvieron a saborear todo, pero en versión recalentado.

"Gracias a Dios con muchas bendiciones, primeramente bendecidos por Dios, porque sin él nosotros no somos nada, ni somos nadie. Mi esposa tiene muy buen sabor, muy buen sazón, no es por presumirla, pero tiene la herencia de su mamá, todos le entraron al recalentado; eso sí no falta, sobra para el día siguiente", expresó don Juan Manuel.

Y en familia, sabe mucho mejor.

"Acostumbran venir mis dos hermanos y nosotros, que somos tres, todos con sus hijos, somos como unos 25", explicó doña Anita.

Así, saborearonn el pavo, el pozole, las tortas de pavo, el espaguetti, el puré y el postre.

Y lo que nunca falta en este hogar: los suculentos tamales, pues desde hace años ellos emprendieron un pequeño negocio de ese ramo.

De hecho, doña Anita sigue embarrando hojas, preparando guisos y alistando las vaporeras porque tienen pedidos de tamales para este fin de semana, y para fin de año.

Los tamales "Anita" tienen tantos clientes, que ya no los preparan por cientos, sino por miles.

"Yo creo que alrededor de 5 mil tamales fueron los que hicimos, mas o menos, gracias a Dios, mucho esfuerzo porque entre mi esposa y yo somos los que los hacemos, no tenemos personal", comentó don José Manuel.

Doña Anita dijo que heredó de su mamá el sazón.

"Primero que nada mucho amor y la mano, como dicen", sostuvo.

El principal ingrediente de estas fiestas y del recalentado es el amor de la familia.