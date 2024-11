Se reúnen alcaldes con Tesorero por caída en participaciones

Los integrantes de la Asociación de Alcaldes de Nuevo León (AANL) se reunieron con el tesorero estatal, Carlos Garza Ibarra, a quien le pidieron tomar medidas para enfrentar la caída en las participaciones federales que en el caso de algunos municipios es de hasta 80 por ciento.

Entre estas se encuentran el pedir a la federación que active el fondo de estabilización de los municipios y el crear una mesa de trabajo con los tesoreros municipales que dé seguimiento al tema; ambas fueron aceptadas por Garza Ibarra.

Los ediles alertaron que están en la antesala de una eventual crisis económica y financiera, por lo menos los municipios y “no quisiéramos hablar de una crisis nacional”

De hecho, señalaron hay ayuntamientos rurales que ahorita no tiene ni para cubrir el gasto corriente de este mes como la nómina.

La caída en las participaciones federales, según informó De la Garza, es porque la federación recaudó menos de los esperando en el tercer trimestre del año.

Al encuentro en las oficinas del tesorero acudieron el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, quien preside la AANL, y los alcaldes de Santiago, el priísta, David de la Peña, y de Santa Catarina, ahora morenista, Jesús Nava.

Esta asociación de alcaldes está conformada por ediles del PRI, PAN y Morena.

En el caso de Monterrey, según De la Garza, la caída en las participaciones federales en octubre es de 40% que equivale a entre $100 y $110 millones de pesos.

“Venimos a solicitarle al tesorero del estado que pudiera activar con la federación el Fondo de Estabilización que es el fondo que automáticamente entra cuando hay una caída importante de las participaciones como es el caso

“Para que se den una idea, el fondo se activó, por ejemplo, en la época de la pandemia, porque había caída de las participaciones, por la caída de la recaudación y hoy estamos en un evento extraordinario nacional donde se ha caído la recaudación, por eso se han caído las participaciones para los estados y los municipios”, dijo De la Garza Santos.

El tesorero les respondió que de hecho, la federación ya le dijo que dijo fondo se activa cada tres meses lo cual toca ahora en diciembre.

Sin embargo, les advirtió que la bolsa para todos los municipios del país es de apenas $12,000 millones de pesos.

“Hay un fondo que es nacional y este baja a todos los estados, en algunos en mayor proporción y este fondo se activa para poder estabilizar esas proporciones que se cayeron.

“Nos adelantó (Carlos Garza) que la información por parte de la Federación es que este fondo cuenta con $12,000 millones de pesos para todo el país, no se establece o no podemos todavía estimar en cuánto se va a beneficiar; sí va a venir una compensación, pero no sabemos en qué proporción va a estar”, indicó el alcalde regio.

En cuanto a la mesa de trabajo, el alcalde afirmó que está contemplada en la Ley de Coordinación Hacendaria y se busca que se active para no estar “a ciegas” recibiendo recursos que luego no saben a cual rubro correponden.

“Nos ha manifestado el tesorero su total disposición para convocar a esta junta de tesoreros y poder tener la comunicación en esta mesa de tesoreros que se conformara por primera vez.

“No se había convocado para poder tener la información y que los municipios no estemos ciegos en cuanto a las situaciones que están viendo con las participaciones y con algunos otros días que más que nos pueden afectar de manera económica y financiera a los municipios”, indicó.

¿Crisis económica en puerta?

Al remarcar que la caída en ingresos le ha pegado principalmente a los municipios rurales, De la Garza afirmó que tal situación puede ser el preludio de una crisis económica.

Esto, dijo, daña a la operatividad de los ayuntamientos porque ese dinero se aplica principalmente en pago de servicios y de nómina.

“No nos afectó a todos de la misma forma, yo les pudiera decir que en el caso de Monterrey, de octubre a octubre, es el 40%, son cerca de $100 a $110 millones de pesos aproximadamente; hay municipios que en proporción los pudo haber afectado hasta el 80% y como es para gasto corriente, inclusive (hay) municipios que tiene la problemática de qué ni siquiera les alcanza para pagar los sueldos”, afirmó el priista.

Afirmó que esto lleva a los terrenos de una crisis que afectaría a todos.

“Pudiéramos estar ante lo previo a una crisis económica y financiera, sobre todo para los municipios, no quisiera hablar de una crisis nacional, pero sí hay una crisis.

“Quiere decir que estuvieron recaudando menos la federación, quiere decir que las empresas o la actividad económica no logró la recaudación estimada y al no lograr estas recaudaciones estimadas, no hay los recursos que normalmente establecieron presupuesto de este año.

“Obviamente hay que esperar el resultado del mes de noviembre y el mes de diciembre, pero se calcula que la recaudación ha ido bajando y esto afecta a las participaciones federales”, señaló el alcalde.

Además de los alcaldes, también acudieron a la reunión algunos tesoreros municipales.

Comentarios