Se reúne Mike Flores con diputados federales

El Secretario de Gobierno del Estado, Miguel Flores se reunió con 13 diputados federales para trabajar coordinadamente por y para la entidad.

A través de sus redes sociales, el funcionario estatal compartió una fotografía junto a diputados de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y también del PRI.

“Invitamos a dialogar a los diputados federales para ponernos a sus órdenes y poder trabajar coordinados por el bien de Nuevo León.

“Muchas gracias por su visita a la Secretaría General, seguiremos trabajando en equipo para que a nuestro estado le vaya mejor”, escribió el secretario en sus redes.

Los diputados que acudieron fueron Olga Leticia Chávez Rojas, Sandra Patricia Palacios Medina, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Petra Romero Gómez, de Morena, Luis Orlando Quiroga Treviño, José Adalberto Vega Regalado del Verde, José Gloria López, Santiago González Soto, Olga Lidia Herrera Natividad, Pedro Vázquez González del Partido del Trabajo, Eduardo Gaona Domínguez, Paola Longoria López de Movimiento Ciudadano y Juan Francisco Eguía Espinoza del PRI.

A la reunión no acudieron los diputados federales del PAN, ya que el presidente Estatal de este partido, Policarpo Flores no fue considerado para tomar la decisión de asistir con el secretario, por lo cual este ordenó a los diputados federales del PAN no asistir a dicha reunión, comentó una fuente allegada.

Durante estos últimos días, el funcionario estatal se ha reunido con diferentes funcionarios públicos de Nuevo León, tanto otros secretarios, como diputados locales, entre otros.