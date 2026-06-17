 Se reúne Gobierno de Nuevo León con diplomáticos de Túnez

El cónsul de Túnez en Washington, agradeció al gobernador las facilidades del gobierno estatal durante su estancia en la entidad.

En el marco del Mundial más Norteño, el gobernador Samuel García se reunió con Anis Hajri, encargado de Negocios de la Embajada de Túnez en Washington; y Jalel Ben Belgacem, cónsul de Túnez en Washington, cuyo equipo nacional participa en esta justa mundialista deportiva.

El mandatario estatal dijo que en Nuevo León se ubican empresas importantes de Túnez del sector automotriz, por lo que destacó lo esencial de reuniones posteriores para ver temas económicos y comerciales.

“Hoy tuvimos una reunión, claro que hablamos de fútbol, pero más diplomática, de relaciones comerciales y muy contentos porque tenemos muchas raíces en común, el mundo árabe, el mundo hispano, Nuevo León, México”, señaló. “El mundial se acaba, pero la relación sigue, temas culturales, turísticos, económicos, un gusto recibirnos en Nuevo León”, expresó.

Jalel Ben Belgacem, cónsul de Túnez en Washington, agradeció al gobernador las facilidades del gobierno estatal durante su estancia en la entidad, y esperan que siga creciendo la relación bilateral de comercio entre Nuevo León y Túnez.

“Tuvimos una reunión muy productiva. Discutimos sobre muchos temas de cooperación, tanto económica como cultural, y aprovecho esta oportunidad para felicitar al gobernador por su cálida bienvenida”, refirió el diplomático tunecino.

El encuentro tuvo como propósito abordar además temas relativos a la Copa del Mundo de Futbol 2026.

Anis Hajri, encargado de Negocios de la Embajada de la República de Túnez en Washington, DC., se desempeña como el Jefe de Misión Interino de la representación tunecina en los Estados Unidos.

Al ejercer el cargo de encargado de Negocios ad interim, asume la máxima responsabilidad política, diplomática y administrativa del Estado tunecino ante la ausencia de un Embajador titular.

Jalel Ben Belgacem, encargado de Asuntos Consulares en la Embajada de la República de Túnez en Washington, DC., funge como consejero y responsable directo de la Sección Consular de la representación diplomática en Washington, DC.

Su labor principal radica en la gestión operativa, asistencia legal y protección de los derechos e intereses de los ciudadanos tunecinos en el extranjero.

Acompañaron al gobernador en la reunión la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto; la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez; y el subsecretario de Inversión e Innovación e Inteligencia Artificial, Emmanuel Loo.

Los diplomáticos tunecinos firmaron del libro de visitantes distinguidos, y procedieron a la toma de la fotografía oficial para dar por terminada la reunión.

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