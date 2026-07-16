Se reservan avances en caso de Pamela, mujer que murió quemada

A la pregunta de si ya hay detenidos, dijo que hasta el momento no se ha podido definir la responsabilidad probable que le pudiera corresponder a alguien

En el caso de Pamela Yajaira, la mujer que el pasado viernes fue quemada por delincuentes, la Fiscalía de Justicia aseguró que hay avances en la investigación, pero aclaró que no puede revelarlos por cuestión de sigilo.

La mujer, de 25 años de edad, tenía quemaduras en al menos 80 por ciento de su cuerpo, luego de que los delincuentes le prendieran fuego en una casa de la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez.

El Fiscal de Justicia, Javier Flores, se refirió a esta víctima, que falleció en un hospital el pasado sábado.

En materia de sigilo, tenemos que guardar secrecía respecto a los avances que pueda haber en esos temas. "Efectivamente, sí hay avances, se está actuando con todos los elementos que tiene la Fiscalía, de personal de campo y de inteligencia para llevar a cabo la investigación en debida forma", expresó.

A la pregunta de si ya hay detenidos, dijo que hasta el momento no se ha podido definir la responsabilidad probable que le pudiera corresponder a alguna persona.

Por cuestión de secrecía, tenemos que reservarnos la información. Yo creo que en días próximos podemos dar respuesta a eso. Pero eso sí, que la comunidad tenga la tranquilidad de que se está trabajando en todos los temas", sostuvo.