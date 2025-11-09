Se reporta incendio en el lecho del río Santa Catarina

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron un incendio registrado la tarde de este sábado en el lecho del río Santa Catarina a la altura de la avenida Constitución en el municipio de Monterrey.
El reporte se recibió alrededor de las 2:30 de la tarde , por lo que una unidad de Protección Civil de Nuevo León acudió de inmediato al lugar, logrando controlar el fuego en poco tiempo y evitando su propagación a zonas cercanas.
De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas, aunque aún se desconocen las causas que originaron el siniestro.