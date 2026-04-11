Se reporta granizada en Galeana en plena primavera

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el granizo se reportó en la zona de El Potosí, en el citado municipio de la zona rural

La caída de granizo volvió a registrarse en el municipio de Galeana, Nuevo León, en un hecho poco común para la temporada primaveral.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el granizo se reportó en la zona de El Potosí, donde vecinos de la localidad notaron la presencia de precipitación acompañada de granizo.

Autoridades señalaron que se mantienen atentos a las condiciones meteorológicas en la región, mientras que este tipo de eventos resalta la variabilidad del clima durante la temporada, sin que hasta el momento se reporten afectaciones mayores.