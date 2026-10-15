Se rehúsa a vender última familia en Rotonda de las Casas

La propietaria de la vivienda no accedió a la venta de la casa, interponiendo un recurso legal, que evita la expropiación del inmueble

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La Rotonda de las Casas, una inusual colonia, que fue comprada por el gobierno municipal de Monterrey para comenzar con la construcción de una vía que permitirá disminuir el congestionamiento vial de la avenida Paseo de los Leones.

Sin embargo, existe una familia por la cual la construcción podría retrasarse.

La vivienda marcada con el número 2905, ubicada en la calle Cerrada de los Navegantes en la colonia Llave de Oro, es la última casa que existe en la rotonda, y la cual su dueña se rehúsa a rematar y vender.

Presuntamente la mujer de la tercera edad de origen tailandés, propietaria de la vivienda, no accedió a la venta de la casa, interponiendo un recurso legal, un amparo, que evita la expropiación del inmueble, por lo cual continúa habitando en ella.

Ahora la preocupación, es que una casa pueda afectar a miles de automovilistas que transitan por la zona.