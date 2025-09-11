Se registran lluvias moderadas en diferentes partes de Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León reportó lluvias en Santiago, Allende, Linares, Montemorelos y varios municipios del área metropolitana de Monterrey

Por la tarde del miércoles se presentaron lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintas zonas de Nuevo León, acompañadas de tormenta eléctrica.

Protección Civil de Nuevo León reportó que las precipitaciones se registraron en municipios como Santiago, Allende, General Terán, Linares, Hualahuises, Montemorelos, Iturbide, General Bravo, Ciénega de Flores, Salinas Victoria, así como en la zona metropolitana de Monterrey, incluyendo Guadalupe, Juárez, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás, Escobedo y Apodaca.

La corporación señaló que desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantuvo un monitoreo constante con apoyo de fuentes oficiales como la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional.

Así mismo, no se reportaron afectaciones considerables en las zonas donde se registró la presencia de lluvia.