Se registran lluvias en el área metropolitana de Monterrey

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene monitoreo constante de radares meteorológicos y pronósticos de CONAGUA

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al momento, se registran lluvias de ligeras a moderadas acompañadas de tormenta eléctrica en los municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana de Nuevo León. Entre ellos Monterrey, Guadalupe, Juárez, Apodaca y Escobedo.

Al momento reportan cierres preventivos en calle Movimiento Obrero en la colonia Los Treviños en Santa Catarina. También se realizó el cierre preventivo de la pluma en Av. Eloy Cavazos y Av. Monterrey, ya que el semáforo pluvial se encuentra en rojo.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene monitoreo constante de radares meteorológicos y pronósticos de CONAGUA para alertar oportunamente a la población y atender cualquier situación derivada del clima.

Precauciones y Recomendaciones:

Evita circular por la zona y utiliza vías alternas.

Respeta los cierres preventivos y las indicaciones del personal en el lugar.

No intentes pasar por áreas con acumulación de agua.

Mantente informado a través de nuestras redes oficiales.

Durante la mañana y primeras horas de la tarde se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas entre los 26 °C y 30 °C. A partir de las 15:00 horas y hasta las 16:00 horas, se pronostican tormentas eléctricas acompañadas de lluvias de ligeras a moderadas, principalmente en zonas montañosas. Posteriormente, el cielo se mantendrá nublado con tendencia a despejarse hacia la noche, cuando las temperaturas descenderán gradualmente a los 24–25 °C.