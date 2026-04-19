Se registran encharcamientos en Venustiano Carranza por llovizna

La llovizna registrada durante este sábado dejó encharcamientos sobre la avenida Venustiano Carranza, a la altura de la calle Albino Espinosa

La llovizna registrada durante este sábado dejó encharcamientos sobre la avenida Venustiano Carranza, a la altura de la calle Albino Espinosa.

Debido a las precipitaciones, la circulación vehicular se observó con menor movimiento de lo habitual a esta hora de la noche, mientras que algunos peatones transitaban por la zona utilizando impermeables para resguardarse de la lluvia.

Ante las condiciones del asfalto mojado, automovilistas redujeron la velocidad para prevenir accidentes.

Estas lluvias se presentan por el ingreso del Frente Frío número 45, por lo que elementos de Protección Civil Nuevo León mantienen un operativo permanente de prevención y seguridad en distintos puntos del estado.