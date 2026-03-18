Se registran dos incendios en el Río Santa Catarina

Autoridades hicieron un llamado a la población a evitar acciones que puedan provocar este tipo de siniestros, como arrojar colillas de cigarro

Dos incendios registrados con diferencia de horas en el lecho del Río Santa Catarina provocaron la movilización de cuerpos de auxilio en el área metropolitana de Monterrey, durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, sin que se reportaran personas lesionadas.

El primer siniestro fue reportado alrededor de las 20:30 horas del lunes 16 de marzo, a la altura de la calle Monte Platino, en la colonia Fuentes del Valle, en los límites entre San Pedro y Monterrey. De acuerdo con reportes, el fuego se propagaba entre la maleza del cauce, lo que generó la rápida intervención de corporaciones de emergencia para evitar que avanzara hacia otras zonas.

Horas más tarde, un segundo incendio se registró en el mismo afluente, ahora en el cruce de las avenidas Morones Prieto y Betty Leal, en la colonia Buenos Aires, a la altura del Parque España, en Monterrey. El reporte fue recibido a las 00:09 horas del martes 17 de marzo, extendiéndose las labores de control hasta las 01:00 horas.

En este punto, los brigadistas realizaron un ataque directo con mangueras para contener el avance del fuego, logrando sofocarlo posteriormente. Tras controlar las llamas, continuaron con trabajos de enfriamiento en la zona para eliminar riesgos de reactivación.

Durante las labores, un carril de circulación en Morones Prieto permaneció parcialmente obstruido, lo que generó afectaciones momentáneas al tráfico vehicular.

Autoridades informaron que a lo largo del día se atendieron diversos incendios en distintos tramos del río, por lo que hicieron un llamado a la población a evitar acciones que puedan provocar este tipo de siniestros, como arrojar colillas de cigarro o realizar quema de basura.

En ambos casos participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León y Protección Civil Monterrey, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar las emergencias.