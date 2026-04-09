Se registran cambios en condiciones del clima al sur de NL

Granizo en la carretera 57, tramo Matehuala–San Pedro, genera condiciones adversas y sorprende a los automovilistas al circular

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Se registra caída de granizo en la carretera 57

Durante el transcurso del miércoles por la tarde, se registró la caída de granizo en la carretera federal 57, afectando los tramos Matehuala-San Pedro y San Pedro–Matehuala, a la altura del kilómetro 58.

El fenómeno se presentó en distintos momentos del día, generando condiciones adversas para la circulación vehicular, principalmente por la acumulación de hielo sobre la carpeta asfáltica y la reducción de la visibilidad en la zona.

Automovilistas que transitaban por el lugar reportaron complicaciones para conducir, por lo que se recomendó extremar precauciones, disminuir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos para evitar accidentes.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores; sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a conducir con cuidado ante posibles cambios en las condiciones climáticas en este importante tramo carretero.

Protección Civil pronosticó que desde la tarde-noche de este miércoles hasta el próximo viernes podrían presentarse desde precipitaciones ligeras hasta caída de granizo en una gran parte de la entidad.

El director Erik Cavazos Cavazos atribuyó estas condiciones climatológicas al sistema frontal de baja presión sobre el norte del país aunado al ingreso de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico.

Estos factores podrían provocar desde lluvias ligeras a moderadas durante la tarde-noche de esta jornada.

En tanto, para la región citrícola, montañosa y del sur, dichas precipitaciones podrían ir acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

¿Cuando están pronosticadas estas lluvias?

Aunque algunos municipios como San Nicolás registraron desde la mañana de este miércoles lapsos de llovizna, podrían presentarse en:

Área Metropolitana

Zona Norte

Zona Cítricola

Zona Sur

De acuerdo con las autoridades, este miércoles podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas durante esta tarde y noche.

El incremento de precipitaciones se dará durante la jornada del jueves, cuando las lluvias se intensifiquen de manera generalizada por toda la entidad.

Sin embargo, se prevé que el próximo viernes este nivel disminuya al grado de solo presentarse de manera aislada por dichas regiones.

Estas son algunas recomendaciones por lluvias

Evita cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas

Extrema precaución al conducir

Mantente al tanto de fuentes oficiales

Cualquier emergencia comunícate al 9-1-1

No refugiarse debajo de árboles y anuncios panorámicos

Uso del cinturón de seguridad

Luces encendidas al conducir

No usar el celular

Respetar los límites de velocidad

Además, se reiteró que las autoridades estatales y locales efectuarán diversos recorridos para resguardar a la ciudadanía, pero instó a llevar a cabo las recomendaciones emitidas.

Este pronóstico se realizó por Protección Civil del Estado, así como Comisión Nacional del Agua y Secretaría del Medio Ambiente.