Se registra sismo de 3.4 grados en Montemorelos

En la región citrícola del estado, exactamente en el municipio de Montemorelos, se registró un sismo de 3.4 grados bajo la escala de Richter

Un sismo fue reportado en diferentes colonias de Montemorelos durante la noche y colindante a General Terán.

De acuerdo a la información que trasciende, el reporte de la población refiere que el temblor lo percibieron alrededor de las 19:51 horas.

Daban cuenta de que fueron en diversas colonias colindantes a la cabecera municipal en las que escucharon un fuerte estruendo.

SISMO Magnitud 3.4 Loc. 15 km al ESTE de MONTEMORELOS, NL 04/12/25 19:51:12 Lat 25.22 Lon -99.67 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 5, 2025

Fue la colonia Ladrillera, el barrio Zaragoza, la colonia Infonavit en sus cuatro sectores, Anita, Raúl Caballero, Cruz Verde, entre otras.

Señalaron que también a la altura de la comunidad El Ranchito, colindante con la comunidad El Llano, y hasta en el municipio de General Terán percibieron el sismo.

La dirección de Protección Civil refiere que no recibió llamada sobre el sismo y no reporta daños en viviendas.

En el reporte que marca el Sistema Sismológico Nacional, refiere que fue de 3.4 grados el sismo registrado en Montemorelos y colindantes.

Héctor Prada Correa, director de Protección Civil de Montemorelos, confirma sismo.