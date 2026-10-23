Se registra primera helada de la temporada en Sierra de Santiago

La comunidad de San José de las Boquillas amaneció con escarcha sobre vehículos durante este jueves; Galeana y Aramberri también reportaron bajas temperaturas

El frío comenzó a dejar sus primeras señales de la temporada en Nuevo León. En la comunidad de San José de las Boquillas, en la Sierra de Santiago, el termómetro descendió hasta los 0 grados centígrados, con presencia de escarcha sobre vehículos, un fenómeno que podría marcar la primera helada de este periodo.

Protección Civil de Nuevo León informó que las bajas temperaturas también alcanzaron a otros municipios del estado, donde los registros se mantuvieron en un solo dígito durante la jornada de este jueves 22 de octubre.

En Galeana se reportaron 2 grados centígrados, mientras que en Aramberri la temperatura llegó a los 3 grados, condiciones que mantienen la atención sobre las zonas serranas y las comunidades más expuestas al frío.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al circular, principalmente en caminos donde podrían presentarse superficies resbaladizas por la humedad y las bajas temperaturas.

Entre las medidas preventivas se encuentra reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, encender las luces principales y evitar frenadas o movimientos bruscos que puedan provocar la pérdida de control del automóvil.

Protección Civil exhortó también a la población a protegerse de las bajas temperaturas y mantenerse informada mediante los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.