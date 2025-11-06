Se registra persecución por robo de camioneta en Monterrey

Según testigos, un hombre habría robado el vehículo en la colonia Álvaro Obregón usando arma, aparentemente tomando como rehenes a la propietaria y a un menor

El robo de una camioneta por parte de un hombre derivó en una persecución que terminó en la colonia Valle Santa Cecilia en Monterrey.

De acuerdo con testigos, el hombre habría efectuado el robo de la camioneta en la colonia Álvaro Obregón usando arma de fuego, aparentemente tomando como rehenes a la propietaria del vehículo y a un menor que también iba a bordo.

Esta situación habría sido percibida por una patrulla de Fuerza Civil, lo que derivó en una persecución que terminó en el cruce de las calles Cesena y Parleta de la colonia Valle Santa Cecilia cuando el presunto delincuente se estrelló contra un poste.

Las autoridades realizaron la detención del hombre, el cual hasta el momento no ha sido identificado.

La mujer y el menor afectados tampoco han sido identificados; sin embargo, testigos refieren que se movilizaron a un centro de salud por su propia cuenta.

Elementos de Fuerza Civil se mantienen en el lugar de los hechos realizando las labores pertinentes.