Se registra incendio sobre terreno en Félix U. Gómez

Un incendio se registró dentro de un terreno ubicado sobre la avenida Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, provocando la movilización de cuerpos de emergencia.

El reporte inicial se dio alrededor de las 16:00 horas, ocurriendo dentro de un terreno en venta ubicado en Félix U. Gómez y Adolfo Prieto, justo por debajo de la Estación Colonia Obrera del metro.

De inmediato, elementos de Protección Civil de Monterrey y Metrorrey, en conjunto a Bomberos de Nuevo León, atendieron el siniestro.

Tras realizar los trabajos necesarios para poder combatir el incendio, la situación fue controlada y se descartó cualquier riesgo en la zona.

El incendio habría sido de la hierba qué sé encuentra en el terreno, sin embargo, no se ha confirmado si fue causado por alguna persona.

En el sitio también estuvieron presentes elementos de Fuerza Civil y Policía de Monterrey para permitir las labores de los cuerpos de auxilio.