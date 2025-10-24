Se registra incendio en vivienda al sur de Monterrey

Por: Danea Lázaro 23 Octubre 2025, 10:30

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se dirigen a la colonia Más Palomas ante el reporte de un incendio en un domicilio

Un incendio consumió una vivienda ubicada en Antiguo Camino a Villa de Santiago, en la colonia Más Palomas, al sur de Monterrey. El siniestro inició en la segunda planta del domicilio por destinos aún desconocidos. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como bomberos Nuevo León quienes realizaron diferentes maniobras para controlar las llamas, pues la zona era de difícil acceso. La vivienda quedó reducida a cenizas resultando tres elementos de bomberos lesionados, pues ante la alta temperatura el techo se vino abajo. Dos de los lesionados presentaban diversos golpes y el tercero presentó quemaduras, rápidamente fueron valorados por personal del CRUM quienes descartaron su traslado a una unidad médica. Tras una hora el fuego fue controlado quedando únicamente los trabajos de enfriamiento.