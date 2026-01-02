Info 7 Logo
Se registra incendio en tejaban en Monterrey.

Por: Jared Villarreal

01 Enero 2026, 17:11

El reporte fue atendido por Protección Civil de Nuevo León quienes trabajaron en el control del fuego, que consumió un tejaban

Un incendio en un tejaban movilizó la a corporaciones de auxilio en la colonia Gloria Mendiola, en Monterrey. 

El reporte fue atendido por Protección Civil de Nuevo León en el cruce de las calles Apolo y Ruperto Dávila.

En el lugar atendieron elemento de Protección Civil Estatal y Bomberos NL, quienes trabajaron en el control del fuego, que consumió un tejaban de aproximadamente dos por dos metros. 

En el interior se quemaron un colchón, madera, basura y láminas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras realizar labores de enfriamiento y rescoldeo, autoridades descartaron riesgos para la población y la zona fue asegurada.

