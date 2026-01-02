Se registra incendio en tejaban en Monterrey.

El reporte fue atendido por Protección Civil de Nuevo León quienes trabajaron en el control del fuego, que consumió un tejaban

Un incendio en un tejaban movilizó la a corporaciones de auxilio en la colonia Gloria Mendiola, en Monterrey.

El reporte fue atendido por Protección Civil de Nuevo León en el cruce de las calles Apolo y Ruperto Dávila.

En el lugar atendieron elemento de Protección Civil Estatal y Bomberos NL, quienes trabajaron en el control del fuego, que consumió un tejaban de aproximadamente dos por dos metros.

En el interior se quemaron un colchón, madera, basura y láminas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras realizar labores de enfriamiento y rescoldeo, autoridades descartaron riesgos para la población y la zona fue asegurada.