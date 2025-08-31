Se registra incendio en paquetería en Monterrey

Por: Jared Villarreal 29 Agosto 2025, 16:58 Compartir

Los primeros reportes señalan que un camión que estaba transportando pintura se incendió mientras realizaba las entregas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio registrado la tarde de este viernes en un comercio de paquetería ubicado en el cruce de Amado Nervo y avenida Ruiz Cortines, en la colonia Bellavista de Monterrey, generó la movilización de cuerpos de auxilio. Los primeros reportes indican que el incendio fue de un camión que estaría entregando materiales como pintura, cuando empezó a prenderse en llamas. Protección Civil de Nuevo León informó que en coordinación con personal de auxilio lograron sofocar las llamas y controlar la situación. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y las autoridades desalojaron alrededor de 20 personas de la empresa de paquetería y de una maderería cercana.