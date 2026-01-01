Se registra incendio en negocio de maderas en Avenida Lincoln.

Por: Jared Villarreal 31 Diciembre 2025, 16:41

El incendio se propagó al terreno baldío que se encuentra colindante al inmueble y en estos momentos continúan los trabajos de Bomberos NL y Protección Civil

Un fuerte incendio se registra en un almacén de madera ubicado en la Avenida Abraham Lincoln en su cruce con Castellana, frente a la Estación Lincoln de la Ecovia en Monterrey. El incendio se propagó al terreno baldío que se encuentra colindante al inmueble y en estos momentos continúan los trabajos de Bomberos NL y Protección Civil Monterrey para combatir las llamas. Movilidad de Monterrey cerró el carril con dirección al municipio de García para permitir los trabajos, para evitar el tráfico, habilitaron el paso de vehículos en uno de los carriles de la Ecovia. Nota en desarrollo....