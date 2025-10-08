Se registra incendio en local del 'Penny Riel'

Bomberos siguen trabajando en la zona, logrando controlar las llamas, mientras autoridades como la Policía regia acordonaron el área

Un local de alfombras ubicado en la zona comercial conocida como el "Penny Riel" movilizó a cuerpos de emergencia en Monterrey. Tras el reporte de la presencia de humo en el cruce de la lateral Félix U. Gómez y Conchello, elementos de Protección Civil se hicieron presentes en el lugar. Una vez ahí, confirmaron el incendio en un local de venta de alfombras y, tras una coordinación con Bomberos Nuevo León y Protección Civil estatal, se empezaron los trabajos para mitigar el incendio. Al momento del siniestro, ya no se encontraba ninguna persona en el inmueble, por lo que no se registran personas lesionadas. Bomberos siguen trabajando en la zona, logrando controlar las llamas, mientras autoridades como la Policía regia acordonaron el área para permitir qué continúen los trabajos.