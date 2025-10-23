Se registra incendio en bodega abandonada en Guadalupe

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron al incendio en una bodega abandonada en Guadalupe.
El incendio se registra en una bodega ubicada en la avenida Xochimilco, en su cruce con la avenida Benito Juárez, en la colonia Cerro Azul.
Según información preliminar, el incendio se registró en un contenedor de basura.
Al sitio arribó un camión del Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.
En el lugar no se reportaron personas lesionadas y se investigan las circunstancias en que se originó el incendio.