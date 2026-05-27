Se registra incendio en azotea de edificio en San Pedro

El siniestro fue reportado la noche del lunes en el cruce de Roble y bulevar Arboleda, donde se observó una columna de humo proveniente del inmueble

Un incendio registrado en la azotea de un edificio en construcción movilizó durante la noche del lunes a corporaciones de auxilio en el municipio de San Pedro, sin que se reportaran personas lesionadas ni evacuaciones.

El incidente fue reportado alrededor de las 22:10 horas en el cruce de las calles Roble y bulevar Arboleda, donde comenzó a observarse una columna de humo proveniente de la parte alta del inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, al arribo de los elementos de Protección Civil de San Pedro se confirmó que el fuego se desarrollaba en la azotea del edificio, específicamente en el piso 11, último nivel de la construcción.

Personal presente en el sitio indicó que en esa área se almacenaba material de caucho y material asfáltico utilizado para labores de impermeabilización, lo que habría favorecido la propagación del incendio.

Mientras personal de emergencia trabajaba inicialmente con extintores para contener las llamas, elementos de Bomberos y Protección Civil armaron líneas de ataque para mitigar el siniestro y evitar que se extendiera hacia otras áreas de la obra.

Las autoridades informaron que el fuego consumió dos tarimas que almacenaban aproximadamente 20 rollos de material cada una.

Al momento del incendio no había trabajadores en el edificio, por lo que no fue necesaria la evacuación y tampoco se reportaron personas afectadas.

Durante las maniobras fueron utilizadas herramientas manuales, extintores y retardantes al fuego, logrando finalmente controlar la situación. Las labores de los cuerpos de auxilio continuaron en el sitio para descartar riesgos adicionales y realizar labores de enfriamiento.