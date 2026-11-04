Se registra incendio debajo de puente peatonal en Monterrey

El siniestro fue reportado por automovilistas cuando las llamas se intensificaban por los desechos que se encontraban debajo del puente

Un incendio movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos en la avenida Bernardo Reyes, en su cruce con Plutarco Elías, en la colonia Niño Artillero, en Monterrey.

El siniestro fue reportado por automovilistas quienes lograron divisar cómo las llamas se intensificaban por los desechos, debajo de un puente peatonal, por lo que unidades de emergencia acudieron al sitio para atender la situación y realizar las labores correspondientes.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil del estado, así como Bomberos de Nuevo León.

Durante los trabajos, los cuerpos de rescate combatieron las llamas, que provenían de la acumulación de basura que se encontraba en el sitio, hasta lograr sofocarlo antes que el siniestro lograra dañar a negocios aledaños.

Posteriormente aseguraron la zona y no se reportaron personas lesionadas.